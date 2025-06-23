Çağlar Ertuğrul Hollywood Yıldızını Ti’ye Aldı! Havluya Sarıldı, Instagram’ı Salladı

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Ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul, sosyal medyada yaptığı esprili paylaşımla hem güldürdü hem de dikkatleri üzerine çekti. Amerikalı aktör Ben Affleck’in plajda havluya sarılmış halde çekilen ve kısa sürede viral olan fotoğrafını taklit eden Ertuğrul, paylaşımına mizahi bir dille “Grok is this true?” notunu düştü.

Deniz kenarında yalnızca havluya sarılı şekilde poz veren oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı. Takipçileri, Ertuğrul’un hem yaratıcı benzetmesine hem de espri yeteneğine övgüler yağdırdı.

SON HAREKETİ TAKDİR TOPLAMIŞTI

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı’nın (Koruncuk) 45’inci Yıl Balosu’na katılan Çağlar Ertuğrul, sahneye davet edilerek eğitime ve vakfa olan katkılarından dolayı plaketle onurlandırıldı. Baloda kısa bir konuşma yapan Ertuğrul, rol aldığı “Prens” dizisinin üçüncü sezonundan elde edeceği tüm geliri Koruncuk Vakfı’na bağışlayacağını açıkladı.

Oyuncu, “Genç kızlara aile olduğunuz için size teşekkür ediyorum. Prens’in şarkısını dilinde taşıyan çocukları gördükçe mutlu oluyorum. Üçüncü sezon gelirimi Koruncuk’a bağışlıyorum” sözleriyle salonda büyük alkış aldı.