Sosyal Medyanın En Çok Konuştuğu İsim Mehmet: Fetihler Sultanı Kadrosunda

Oyuncu ve senarist Yılmaz Erdoğan’ın yönettiği ‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’ programıyla ünlenen oyuncu Metin Yıldız, TRT’nin fenomen dizilerinden Mehmet: Fetihler Sultanı’nın kadrosuna dahil oldu.

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Sosyal Medyanın En Çok Konuştuğu İsim Mehmet: Fetihler Sultanı Kadrosunda
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Sultan Mehmed'in mücadelesi ve yaşadığı dönemin atmosferini anlatan, başrollerinde Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Tuba Ünsal, Seçkin Özdemir, Teoman Kumbaracıbaşı, Emine Ün, Kenan Çoban ve Açelya Akkoyun gibi oyuncuların yer aldığı tarihi dizinin ekibine dahil olan Metin Yıldız’ın rolü ise henüz belli değil.

Sosyal Medyanın En Çok Konuştuğu İsim Mehmet: Fetihler Sultanı Kadrosunda - Resim : 1

'HAYIRLI OLSUN'

Ünlü oyuncunun dizinin kadrosuna dahil oluşunu, dizinin yapımcısı Eyüp Gökhan Özekin, sosyal mdya hesabı X üzerinden duyurdu.

Sosyal Medyanın En Çok Konuştuğu İsim Mehmet: Fetihler Sultanı Kadrosunda - Resim : 2

Özekin ‘Metin Yıldız, Mehmed: Fetihler Sultanı ailesine dahil oldu. Hayırlı olsun’ dedi.

Metin Yıldız’ın diziye dahil oluşu ise sosyal medyada ‘Hayırlı olsun, Satılmış Ağa ile iyi bir ikili olur’, ‘Karakterini ve hikayesini dört gözle bekliyorum’, ‘İyi olmuş’, ‘Aylardır kendini paraları valla’ gibi yorumlar yapıldı.

Sosyal Medyanın En Çok Konuştuğu İsim Mehmet: Fetihler Sultanı Kadrosunda - Resim : 3

İMAMOĞLU AÇIKLAMASI GÜNDEM OLMUŞTU

Metin Yıldız, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında yaptığı paylaşımlarda gündem olmuştu. Takipçilerinin 19 Mart sonrası yaşananlara neden tepki göstermediğini sorması üzerine ‘İmamoğlu'nu bir sinema filmi için aradım, açmadı. Mesaj attım, dönmedi. Kalemini aradım, yazmadı. Çok yoğunmuş beyefendi, soran olursa söyleyin şimdi de ben çok yoğunum’ sözleriyle yanıt vermişti.

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