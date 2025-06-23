Zeytinlikler İçin Tepki Sürüyor! 'Yasa Tasarısı Bilimsel Gerçeklere Aykırı'

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İktidarın enerji ve madencilik faaliyetlerini hızlandırma amacıyla hazırladığı torba yasa teklifi Meclis Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'ndan geçerken, söz konusu yasa teklifine başta zeytin üreticileri ve doğa savunucuları olmak üzere kamuoyundan tepkiler sürüyor.

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi, Proje Evi Kooperatifi, Slow Food Toplulukları Türkiye Ağı da yayımladıkları ortak açıklamada bu yasa teklifine tepki gösterdi. Söz konusu teklif yalnızca çevreye değil, doğrudan Anayasa’nın 56. maddesi ile güvence altına alınmış “sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı”na da bir tehdit olarak nitelendirildi.

Zeytincilik ile madencilik faaliyetlerin uyumlu olabileceğinin bu yasa tasarısı ile gündeme geldiğinin belirtildiği açıklamada, “Ekolojik, tarımsal, sosyo-ekonomik ve kültürel gerçekleri göz ardı eden dar bir bakış açısıyla zeytinin “taşınabilir” bir şey olduğu, taşınan zeytin ağaçlarının yaşamaya devam ettiği, hatta kimi zaman daha fazla verim verdiği iddia ediliyor. Ancak bu iddialar yalnızca saha gerçeklerine değil, bilimsel gerçeklere de aykırıdır” denildi.

Açıklamanın sonuç kısmında ise, zeytinliklerin yalnızca tarımsal alanlar olmadığı aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadelede de fayda sağladığı belirtilirken, “. Madenciliğin bu değerlerle uyumlu olabileceğini iddia etmek mümkün değildir. Bilimsel veriler, bu iki faaliyetin aynı mekânda sürdürülebilir şekilde yürütülemeyeceğini açıkça ortaya koymaktadır. Kamu politikalarının, yatırımcıyı koruyan kısa vadeli ekonomik kazançlar yerine uzun vadeli ekolojik, ekonomik ve kültürel sürdürülebilirliği esas alması zorunludur” denildi.

Açıklamada, Türkiye’nin Paris Anlaşması’nı imzalayan ülkeler arasında da olduğu hatırlatıldı.