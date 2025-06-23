Ayvalık’ta Kahreden Kaza: İş İnsanı Murat Ustalı Hayatını Kaybetti, Eşi Ağır Yaralı

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Kaza, saat 01.30 sularında Mithatpaşa Mahallesi 15 Eylül Caddesi üzerinde gerçekleşti. Plakası 10 US 128 olan arazi aracı, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak önce bir evin, ardından başka bir yapının duvarına çarparak devrildi. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Araç içinde sıkışan zeytinyağı sektöründe faaliyet gösteren iş insanı ve Balıkesirspor’un eski yöneticilerinden Murat Ustalı (36), itfaiyenin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı ancak olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

EŞİNİN DURUMU KRİTİK

Kazada ağır yaralanan eşi Naz Ustalı (33), ilk müdahalenin ardından Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve buradan Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Naz Ustalı’nın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

MHP'Lİ BAŞKANIN KARDEŞİ ÇIKTI

Ölen Murat Ustalı’nın, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Ustalı'nın kardeşi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA