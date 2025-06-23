Marmaray'da Dehşet Anları! Bir Kişi İntihar Etti

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Marmaray'da kahreden bir olay yaşandı. Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi Ataköy istasyonuna yaklaşan trenin önüne atlayarak intihar etti.

Marmaray'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Marmaray Ataköy istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Florya Akvaryum-Zeytinburnu istasyonları arasında trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olup #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır." denildi.

Sayın yolcularımız;



Marmaray Ataköy istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Florya Akvaryum-Zeytinburnu istasyonları arasında trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olup #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır.



Yolcularımıza önemle duyurulur. — Marmaray (@Marmaraytcdd) June 23, 2025

Polis ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı. İnceleme sürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi