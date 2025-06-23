TSK’dan İhraç Edilen Teğmenlere ‘Vebalı’ Muamelesi! Selam Verene, Fotoğraf Çekene Sorgu

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Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sloganı atan 5 teğmen ve 2 idari amirin ihracı sonrası dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gazeteci Müyesser Yıldız, “Teğmenlere vebalı muamelesi” başlıklı köşe yazısında çarpıcı iddiaları gündeme taşıdı.

'FOTOĞRAFLAR SİLDİRİLDİ'

İhraç edilen teğmenlerin hala 'sabıkalı' olduğunu ifade eden Yıldız, söz konusu iddiaları şu sözlerle aktardı: İstanbul’da ailesiyle yaşayan Ebru Eroğlu geçtiğimiz günlerde çarşıya çıkar. Askeri malzemeler satan bir dükkana girdiğinde Harbiyelilerle karşılaşır. Serde Harbiyeli ruhu var ya; birbirlerine sarılırlar, sonra da fotoğraf çektirirler. Ne mi olur? Öğrenciler okula döndüğünde telefonları kontrol edilir. O fotoğraflar bulunur, sildirilir ve 'Bir daha böyle bir şey olmasın.' uyarısı yapılır!..”

'HOCALAR SORGUYA ÇEKİLDİ'

Bir diğer olayın ise Ankara’da yaşandığını belirten Yıldız, şu ifadeleri kullandı: “Diğer vaka Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu’nun 28 Mayıs’ta Ankara’daki gösterisinde yaşanır. Türkiye’den manzaralar ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sahnedeki ekrana yansıtıldığı, Mehter Marşı ve Çanakkale türküsünün seslendirildiği o gösteriyi teğmenler Talip İzzet Akarsu, Batuhan Gazi Kılıç, Serhat Gündar ve Deniz Demirtaş da izler. Tesadüf, bir grup Kara Harp Okulu öğrencisi ve bazı hocaları da konserdedir. Karşılaşırlar. Sarılırlar ve fotoğraf çektirirler. Okula dönüşte aynısı olur. Bunu bir şekilde haber alan Okul yönetimi, öğrencilerin telefonunu kontrol edip fotoğrafları sildirir. Dahası, konsere giden hocalar da bir tür sorguya çekilir.

NE OLMUŞTU?

Kara Harp Okulu’ndaki mezuniyet töreninde gerçekleşen kılıçlı yemin nedeniyle haklarında disiplin soruşturması başlatılan 5'i teğmen, 8 askeri personel hakkında yüksek dilipsin süreci 16 Ocak tarihinde tamamlanmıştı.



Soruşturmada sonrasında, Teğmen Ebru Eroğlu, Teğmen İzzet Talip Akarsu, Teğmen Serhat Gündar ve Teğmen Deniz Demirtaş ve Teğmen Batuhan Gazi Kılıç ordudan ihraç edildi.

Kaynak: Müyesser Yıldız