YKS Baraj Puanı Kalktı mı? 2025 TYT, AYT ve YDT İçin Baraj Puanı Gerekli mi?

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2025 YKS oturumlarının tamamlanmasının ardından milyonlarca üniversite adayı, baraj puanı uygulamasının devam edip etmediğini merak ediyor. Adaylar tercih sürecine yaklaşırken, TYT, AYT ve YDT sınavlarında baraj puanı olup olmadığını sorgulamaya başladı. Peki, 2025 YKS’de baraj puanı var mı? TYT, AYT ve YDT sınavlarında baraj uygulaması geçerli mi?

2025 YKS BARAJ PUANI KALKTI MI?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) baraj puanı uygulaması, 2022 yılında alınan kararla tamamen kaldırıldı. Bu düzenleme 2025 yılı için de geçerli durumda.

Önceki yıllarda adayların tercih yapabilmesi için TYT’den en az 150, AYT’den ise 180 puan alması gerekiyordu. Ancak ÖSYM tarafından yapılan yeni düzenlemeyle birlikte bu puan sınırları kaldırıldı. Artık adaylar, ilgili puan türünde başarı sıralaması şartı olan programlar hariç, herhangi bir baraj puanı engeli olmadan tercih yapabiliyor.

TERCİH YAPMAK İÇİN BARAJ PUANI GEREKİYOR MU?

TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılan adaylar, puan hesaplamaları yapıldıktan sonra belirlenen tercihlere göre üniversite başvurularını gerçekleştirebilecek. Baraj puanı uygulamasının kaldırılmış olması, daha fazla adayın tercih yapabilmesine olanak tanıyor. Ancak tıp, hukuk, mühendislik gibi bazı bölümlerde belirli başarı sıralaması şartı hala geçerliliğini koruyor.

Kaynak: Haber Merkezi