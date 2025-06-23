Lokantada Dehşet! Kabusu Yaşattığı İş Arkadaşı Gülizar’ı Böyle Katletti

Şırnak’ta bir lokantada çalışan 29 yaşındaki Gülizar Yıldız, mesai arkadaşı tarafından bıçaklanarak katledildi. Dehşet anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Lokantada Dehşet! Kabusu Yaşattığı İş Arkadaşı Gülizar’ı Böyle Katletti
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Şırnak’ın Silopi ilçesinde İpek Yolu üzerinde bulunan bir lokantada dün akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. 29 yaşındaki Gülizar Yıldız, aynı iş yerinde erkek çalışan R.K. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Lokantada Dehşet! Kabusu Yaşattığı İş Arkadaşı Gülizar’ı Böyle Katletti - Resim : 1

Arkadaşının yaşattığı dehşet sonrasında ağır yaralanan genç kız, ilk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Lokantada Dehşet! Kabusu Yaşattığı İş Arkadaşı Gülizar’ı Böyle Katletti - Resim : 2

DEHŞET SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Arkadaşının bıçakladığı Gülizar hastanede hayatını kaybederken, Gülizar’ı bıçaklayan R.K. ise gözaltına alındı. Korkunç saldırının görüntüleri kameraya yansıdı. Gülizar Yıldız’ın cenazesi Şehitharunboy Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

Lokantada Dehşet! Kabusu Yaşattığı İş Arkadaşı Gülizar’ı Böyle Katletti - Resim : 3

Kaynak: DHA

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