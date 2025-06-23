Tutuklu Belediye Başkanı Murat Çalık Hastaneye Kaldırıldı

Tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, geçen hafta hastaneye sevk edilmesinin ardından, yaşadığı sağlık sorunlarının nüksetmesi nedeniyle ikinci kez hastaneye kaldırıldı.

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Tutuklu Belediye Başkanı Murat Çalık Hastaneye Kaldırıldı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan ve Silivri Cezaevi'nden İzmir Buca Cezaevi'ne sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, tekrar hastaneye sevk edildi.

Geçmişte iki kez kanser tedavisi gören Çalık için geçtiğimiz hafta, cezaevi koşullarında hayati riskinin arttığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulunması sonrasında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nde götürülerek gerekli tetkik ve tahlilleri yapılmıştı.

Çalık bugün yeniden hastaneye sevk edildi. Çalık’ın daha önce yaşadığı rahatsızlıkların nüksetmesi nedeniyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirildi.

'BOYUN LENFLERİNDEKİ SORUN NÜKSETTİ'

Çalık’ın avukatı Melih Koçan, konuya ilişkin, "Doktor kontrolü daha gerekleşmediği için ayrıntılı bilgiye sahip değiliz. Ancak daha önce boyun lenflerinde yaşadığı rahatsızlığın nüksetmesinden dolayı doktor kotrolü için Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne sevki gerçekleşti" açıklamasında bulundu.

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Kaynak: ANKA

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Beylikdüzü Hastane
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