Tunceli'de Yıldırım Faciası: 200 Koyun Öldü

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bir yaylada sürüye yıldırım isabet etti, 200 koyun öldü.

Tunceli'de Yıldırım Faciası: 200 Koyun Öldü
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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde öğleden sonra etkili olan şiddetli yağış küçükbaş üreticilerine zor anlar yaşattı.

Çemişgezek ilçesinden Ovacık ilçesinin Kanikasık yaylasına getiren Mursel Bulut isimli üreticinin sürüsüne yıldırım isabet etti. Yıldırım düşmesi sonucu 200 koyun öldü.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olay yerinde inceleme yaptıktan sonra net zararın ortaya çıkacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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