Otomobil ile Minibüs Kazaya Karıştı: 5 Yaralı

Malatya'da otobüs ile minibüsün karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralandı.

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Otomobil ile Minibüs Kazaya Karıştı: 5 Yaralı
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Kaza, saat 17.45 sıralarında Malatya'nın Battalgazi ilçesi Niyazi Mısri Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.K. yönetimindeki 44 H 0050 plakalı yolcu otobüsü ile E.G. idaresindeki 44 J 6062 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada, E.G., Y.K., H.K., C.O. ve O.Ş. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilir yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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