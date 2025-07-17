Tekirdağ'da Anız Yangını: 200 Dönüm Tarla Küle Döndü

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde anız yangını çıktı. Yangında yaklaşık 200 dönüm biçilmiş buğday tarlası kül oldu.

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Tekirdağ'da Anız Yangını: 200 Dönüm Tarla Küle Döndü
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Yangın, akşam saatlerinde kırsal alanda başladı ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bölge halkı, anız yakmanın yasaklanması ve denetimlerin artırılması gerektiğini vurguluyor.
Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve benzer vakaların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınacağını belirtti.

Kaynak: İHA

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