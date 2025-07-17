Tekirdağ'da Anız Yangını: 200 Dönüm Tarla Küle Döndü
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde anız yangını çıktı. Yangında yaklaşık 200 dönüm biçilmiş buğday tarlası kül oldu.
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Yangın, akşam saatlerinde kırsal alanda başladı ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bölge halkı, anız yakmanın yasaklanması ve denetimlerin artırılması gerektiğini vurguluyor.
Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve benzer vakaların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınacağını belirtti.
Kaynak: İHA
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