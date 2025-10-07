Asıl Yarış Şimdi Başlayacak! Süper Lig'de Hagi Sürprizi: Efsane Kulübü Galatasaray’a Rakip Olacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’in güçlü ekiplerinden Eyüpspsor, teknik direktör Selçuk Şahin ile yolları ayırma kararı aldı. Yönetim Şahin sonrası sürpriz bir ismi gündemine aldı.

SÜPER LİG’DE HAGI SÜRPRİZİ

Ajansspor'da yer alan habere göre, Galatasaray'ın efsane futbolcularından Gheorghe Hagi, Eyüpspor'un teknik direktör adayları arasında olduğu ifade edildi. Yönetimin önümüzdeki günlerde Romanyalı teknik adamla ön görüşme yapabileceği belirtiliyor.

Eyüpspor Yönetimi Görüşme Yapacak

ANLAŞMA OLURSA GALATASARAY’A RAKİP OLACAK

Son olarak Romanya Ligi ekiplerinden Farul Constanta'yı çalıştıran 59 yaşındaki Hagi, teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray, Bursaspor, Viitorul ve Romanya Milli Takımı gibi takımlarda görev yaptı.

Süper Lig'de yeniden görev alması halinde Hagi, uzun bir aradan sonra Türkiye'ye dönüş yapmış olacak.

Kaynak: Ajansspor