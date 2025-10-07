Asıl Yarış Şimdi Başlayacak! Süper Lig'de Hagi Sürprizi: Efsane Kulübü Galatasaray’a Rakip Olacak
Süper Lig’de flaş gelişme. Selçuk Şahin ile yollarını ayıran Eyüpspor yönetiminden sürpriz bir hamle geldi. Ortaya atılan son iddia gündeme bomba gibi düştü. Yeni teknik direktör arayışında olan Eyüpspor yönetimi Gheorghe Hagi ismini gündemine aldı. İşte son dakika Hagi haberinin detayları…
Süper Lig’in güçlü ekiplerinden Eyüpspsor, teknik direktör Selçuk Şahin ile yolları ayırma kararı aldı. Yönetim Şahin sonrası sürpriz bir ismi gündemine aldı.
SÜPER LİG’DE HAGI SÜRPRİZİ
Ajansspor'da yer alan habere göre, Galatasaray'ın efsane futbolcularından Gheorghe Hagi, Eyüpspor'un teknik direktör adayları arasında olduğu ifade edildi. Yönetimin önümüzdeki günlerde Romanyalı teknik adamla ön görüşme yapabileceği belirtiliyor.
ANLAŞMA OLURSA GALATASARAY’A RAKİP OLACAK
Son olarak Romanya Ligi ekiplerinden Farul Constanta'yı çalıştıran 59 yaşındaki Hagi, teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray, Bursaspor, Viitorul ve Romanya Milli Takımı gibi takımlarda görev yaptı.
Süper Lig'de yeniden görev alması halinde Hagi, uzun bir aradan sonra Türkiye'ye dönüş yapmış olacak.
