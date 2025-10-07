Asıl Yarış Şimdi Başlayacak! Süper Lig'de Hagi Sürprizi: Efsane Kulübü Galatasaray’a Rakip Olacak

Süper Lig’de flaş gelişme. Selçuk Şahin ile yollarını ayıran Eyüpspor yönetiminden sürpriz bir hamle geldi. Ortaya atılan son iddia gündeme bomba gibi düştü. Yeni teknik direktör arayışında olan Eyüpspor yönetimi Gheorghe Hagi ismini gündemine aldı. İşte son dakika Hagi haberinin detayları…

Son Güncelleme:
Asıl Yarış Şimdi Başlayacak! Süper Lig'de Hagi Sürprizi: Efsane Kulübü Galatasaray’a Rakip Olacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’in güçlü ekiplerinden Eyüpspsor, teknik direktör Selçuk Şahin ile yolları ayırma kararı aldı. Yönetim Şahin sonrası sürpriz bir ismi gündemine aldı.

SÜPER LİG’DE HAGI SÜRPRİZİ

Ajansspor'da yer alan habere göre, Galatasaray'ın efsane futbolcularından Gheorghe Hagi, Eyüpspor'un teknik direktör adayları arasında olduğu ifade edildi. Yönetimin önümüzdeki günlerde Romanyalı teknik adamla ön görüşme yapabileceği belirtiliyor.

Asıl Yarış Şimdi Başlayacak! Süper Lig'de Hagi Sürprizi: Efsane Kulübü Galatasaray’a Rakip Olacak - Resim : 1
Eyüpspor Yönetimi Görüşme Yapacak

ANLAŞMA OLURSA GALATASARAY’A RAKİP OLACAK

Son olarak Romanya Ligi ekiplerinden Farul Constanta'yı çalıştıran 59 yaşındaki Hagi, teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray, Bursaspor, Viitorul ve Romanya Milli Takımı gibi takımlarda görev yaptı.

Asıl Yarış Şimdi Başlayacak! Süper Lig'de Hagi Sürprizi: Efsane Kulübü Galatasaray’a Rakip Olacak - Resim : 2

Süper Lig'de yeniden görev alması halinde Hagi, uzun bir aradan sonra Türkiye'ye dönüş yapmış olacak.

Okan Buruk Dursun Özbek’e Talebini İletti! Galatasaray'dan Sürpriz Torreira KararıOkan Buruk Dursun Özbek’e Talebini İletti! Galatasaray'dan Sürpriz Torreira KararıSpor
Arda Güler’den Selda Bağcan Paylaşımı! Sosyal Medya Yıkıldı, Yorum Üstüne Yorum YağdıArda Güler’den Selda Bağcan Paylaşımı! Sosyal Medya Yıkıldı, Yorum Üstüne Yorum YağdıSpor

Kaynak: Ajansspor

Etiketler
Galatasaray Süper Lig
Son Güncelleme:
Kimse Bunu Beklemiyordu: Hikmet Çolak’tan Kötü Haber Geldi! Aldığı Haberle Yıkıldı
Hikmet Çolak’tan Kötü Haber Geldi
Okan Buruk Dursun Özbek’e Talebini İletti! Galatasaray'dan Sürpriz Torreira Kararı
Galatasaray'dan Sürpriz Torreira Kararı
ÇOK OKUNANLAR
Kahramanmaraş Depremini Bilmişti! Prof. Dr. Osman Bektaş’tan Marmara İçin Korkutan Uyarı: En Kötüsüne Hazır Olun Marmara Depremi İçin Korkutan Uyarı
Eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık Gözaltına Alındı Eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık Gözaltına Alındı
Güllü'nün Oğlu Tuğberk Yağız Gülter Gerçeği Açıkladı! Herkes Yanlış Biliyormuş…Belinde Platin Yok, Ferdi Aydın Patronu Değil Güllü'nün Oğlu Tuğberk Yağız Gülter Gerçeği Açıkladı! Herkes Yanlış Biliyormuş…Belinde Platin Yok
Avukat Serdar Öktem Cinayetinde Talimat Veren Kişi Ortaya Çıktı Serdar Öktem Cinayetinde Talimat Yurt Dışından
Milyonları İlgilendiren Emsal Karar: O Paralar Faiziyle Birlikte Geri Ödenecek Milyonları İlgilendiren Emsal Karar: O Paralar Faiziyle Birlikte Geri Ödenecek