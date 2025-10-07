Kimse Bunu Beklemiyordu: Hikmet Çolak’tan Kötü Haber Geldi! Aldığı Haberle Yıkıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Altay'da yaşanan son gelişme taraftarları şoke etti. Stoper Hikmet Çolak’tan kötü haber geldi.

Önceki hafta İzmir'de oynanan Eskişehirspor maçında sakatlanıp devre arasında oyundan alınan 20 yaşındaki savunma oyuncusunun adalesinde yırtık tespit edildiği bildirildi. Son olarak Manisa'da oynanan Bornova 1877 müsabakasında forma giyemeyen Hikmet'in en az 3 hafta da forma giyemeyeceği ifade edildi.

BİREYSEL ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Siyah-beyazlılarda Hikmet'in yokluğunda defansta 17 yaşındaki Arif görev yaptı. İzmir ekibinde tedavisi süren kaleci Ozan'ın bireysel antrenmanlara başladığı ancak takıma katılmadığı söyledi.

Ligde bu hafta evinde Söke 1970 ile karşılaşacak Altay, hafif sakatlığı nedeniyle geçen hafta kadroya alınmayan Mert Yıldırım'ın durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.

