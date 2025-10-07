Süper Lig'de Flaş Ayrılık! Kulüp, Biletini Kesti

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da, 8 haftada galibiyet alamayan Teknik Direktör Markus Gisdol ile yollar ayrıldı.

Süper Lig'de Flaş Ayrılık! Kulüp, Biletini Kesti
Milli ara nedeniyle Süper Lig'e bir süre ara verilirken, ligde geride kalan 8 haftada galibiyet alamayan Kayserispor'da Teknik Direktör Markus Gisdol ile ilgili karar verildi. 56 yaşındaki Alman teknik adam ile yollar ayrıldı.

Gisdol yönetimindeki sarı kırmızılılar, çıktığı 8 maçta 5 kez 1-1’lik sonuçlarla berabere kalırken, 3 kez de rakiplerine 4-0'lık skorlarla mağlup oldu.

Süper Lig'de Flaş Ayrılık! Kulüp, Biletini Kesti - Resim : 1

MARKUS GİSDOL KİMDİR?

Markus Gisdol, Alman teknik direktör ve orta saha mevkiinde oynamış eski futbolcudur. Almanya, Rusya ve Türkiye'de teknik direktörlük yaptı.

Kaynak: İHA

Kayserispor Süper Lig
