Süper Lig'de Flaş Ayrılık! Kulüp, Biletini Kesti

Milli ara nedeniyle Süper Lig'e bir süre ara verilirken, ligde geride kalan 8 haftada galibiyet alamayan Kayserispor'da Teknik Direktör Markus Gisdol ile ilgili karar verildi. 56 yaşındaki Alman teknik adam ile yollar ayrıldı.

Gisdol yönetimindeki sarı kırmızılılar, çıktığı 8 maçta 5 kez 1-1’lik sonuçlarla berabere kalırken, 3 kez de rakiplerine 4-0'lık skorlarla mağlup oldu.

MARKUS GİSDOL KİMDİR?

Markus Gisdol, Alman teknik direktör ve orta saha mevkiinde oynamış eski futbolcudur. Almanya, Rusya ve Türkiye'de teknik direktörlük yaptı.

Kaynak: İHA