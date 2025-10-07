Depay Havalimanında Hayatının Şokunu Yaşadı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Corinthians'ın Hollandalı futbolcusu Memphis Depay, hayatının şokunu yaşadı.

Brezilya Havalimanı’nda pasaportunu çaldıran Hollandalı yıldız, milli takım kampına bu nedenle katılamadı. Depay’ın Malta maçında yer almasının yer almasının zor gözüktüğü bildirildi.

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu, hem Depay hem de bizim için talihsiz bir durum. Milli takımda tam kadro hazırlanmak isterdik ancak kontrolümüz dışında gelişen durumlar var. Umarız en kısa sürede kampa katılır” diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi