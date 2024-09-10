Kimse Beklemiyordu: Memphis Depay'dan Şaşırtan İmza

Hangi takıma gideceği merak konusu olan Memphis Depay, yeni takımına imza attı. Brezilya ekibi Corinthians, Depay ile 2026'ya kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.

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Kimse Beklemiyordu: Memphis Depay'dan Şaşırtan İmza

Atletico Madrid ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından uzun bir süre kulüpsüz olan Memphis Depay attığı imza ile şaşırttı. Hollandalı futbolcu, Brezilya’nın Corinthians ekibine transfer oldu.

Brezilya ekibinden yapılan açıklamada, Depay ile 31 Aralık 2026’ya kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Depay, kariyerinde Manchester United, Lyon, Barcelona ve Atletico Madrid gibi dev takımların formasını giymişti. Geçen sezon Madrid ekibiyle 31 maça çıkan Depay, 9 gol 2 asistlik performans sergilemişti.

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