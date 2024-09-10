Senegalli Yıldızdan Galatasaray'a Şok: Milli Takımda Sakatlandı

Galatasaray'ın yeni transferi Ismail Jakobs, Senegal için forma terlettiği sırada sakatlandı. Jakobs karşılaşmanın 90'ıncı dakikasında oyundan alındı.

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Senegalli Yıldızdan Galatasaray'a Şok: Milli Takımda Sakatlandı

Napoli’den kiralık olarak transfer ettiği Victor Osimhen ile tüm dünyanın gözünü üstüne çevirmiş olan Galatasaray’da, bir başka yeni transfer olan Senegalli futbolcu Ismail Jakobs’tan kötü bir haber geldi.

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri maçında Senegal ile Burundi karşı karşıya gelirken, Senegal maçı 1-0 kazandı. Senegal’in galibiyet golünü penaltıdan Ismaila Sarr kaydetti.

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Galatasaraylı Jakobs, karşılaşmanın 90’ıncı dakikasında sakatlanarak oyundan alındı.

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