Dedesi Açıkladı, Arda Galatasaray'a Gelir mi?

Real Madrid ve A Milli Takımın yıldızı Arda Güler, milli maç performansıyla adından söz ettirmeye devam ederken, yeni sezonun başlamasıyla İspanyol ekibinde istediği süreleri bulamadı. Sezonun henüz başı olmasına rağmen, Arda Güler için transfer dedikoduları da ortaya çıkmaya başladı.

Arda Güler’in dedesi Mehmet Ali Güler, Beyaz TV yayınında açıklamalarda bulunurken, "Türkiye'ye gelecek mi? Galatasaray söylentileri doğru mu?" sorusuna da yanıt verdi.

Güler, soruya verdiği yanıtta iddiaları net bir dille yalanlarken, "Hiç öyle bir şey yok. Onların hepsi asılsız. Arda Güler bu sene Real Madrid'de çok fazla süre alacak. Arda'nın önü açılıyor Real Madrid'de. Fizik olarak noksanları var bence. Bu sene daha iyi olacak. Kimse Galatasaray'a Fenerbahçe'ye gelecek demesin. Türkiye'ye gelmez artık" ifadelerini kullandı.