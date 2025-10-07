Arda Güler’den Selda Bağcan Paylaşımı! Sosyal Medya Yıkıldı, Yorum Üstüne Yorum Yağdı
Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi düştü. Milli futbolcunun, Madrid sokaklarında Selda Bağcan dinleyerek bisiklet sürdüğü anlar ortalığı kasıp kavurdu. Yüzlerce kullanıcı Güler’in paylaşımına yorum üstüne yorum yağdırdı. İşte Arda Güler’in Selcan Bağcan paylaşımı…
Milli yıldız Arda Güler, son paylaşımıyla ortalığı kasıp kavurdu. İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Güler, özel kareleriyle takipçilerini mest etti.
ARDA GÜLER’DEN SELCAN BAĞCAN PAYLAŞIMI!
Instagram’da 15 milyon takipçisi bulunan Arda Güler, Madrid sokaklarında bisiklet sürdüğü anları paylaştı. Arda Güler'in İspanya sokaklarında Selda Bağcan dinleyerek bisiklet sürdüğü anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
MADRID SOKAKLARINDA BİSİKLETLE TURLADI
Çocukluk fotoğraflarını da paylaşan Arda Güler, bu kez daha önce yayımlamadığı yeni karelerini de takipçileriyle buluşturdu.
Paylaşımında Real Madrid'deki takım arkadaşlarına ve ailesine yer verdi.
BEĞENİ VE YORUM YAĞDIRDI
Arda Güler'in 15.3 milyon takipçiye sahip Instagram hesabından yaptığı bu paylaşıma kısa sürede 1 buçuk milyon beğeni geldi. Birçok kullanıcı ise yorum üstüne yorum yağdırdı.
Kaynak: Haber Merkezi