Ölümüne ilişkin sır perdesi henüz tam olarak aralanamayan ünlü sanatçı Güllü’nün çocukları canlı yayında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, Ferdi Aydın’ın annesinin patronu olmadığını, belinde değil ayağında pilatin olduğunu açıkladı. Gülter, “Annemin roman oynaması imkansız şeyler... Bu da doğru değil” dedi.

Ünlü sanatçı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturma sürerken Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, dün ilk kez canlı yayına katıldı. Kanal D ekranlarındaki Neler Oluyor Hayatta isimli programa telefon ile bağlanan Güllü’nün oğlu Gülter, annesi hakkındaki bazı iddialara yanıt verdi.

Güllü'nün Oğlu Tuğberk Yağız Gülter Gerçeği Açıkladı! Herkes Yanlış Biliyormuş…Belinde Platin Yok, Ferdi Aydın Patronu Değil - Resim : 1
Güllü ve oğlu Tuğberk Yağız Gülter

"CİĞERİMDİ O BENİM"

Annesinin mezarına hala gidemediğini, şu anda bir şey hissedemez durumda olduğunu belirten Gülter “Ciğerimdi o benim. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Annem de rahmetli anneannemin evinde kalmayı tercih etti” dedi.

Güllü'nün Oğlu Tuğberk Yağız Gülter Gerçeği Açıkladı! Herkes Yanlış Biliyormuş…Belinde Platin Yok, Ferdi Aydın Patronu Değil - Resim : 2
Belinde değil ayağında platin varmış

"ANNEMİN PATRONU DEĞİL"

Basında annesinin patronu olarak lans edilen Ferdi Aydın isimli kişinin patronu olmadığını belirten Gülter “Ferdi Aydın'ın aileyle yakınlığı hiç yok. Annemin patronu bilgisi var o da yanlış, aslında bir işletmeci sadece. Bu şahısla ilgili bugüne kadar bilgi verilmedi” diye konuştu.

Güllü'nün Oğlu Tuğberk Yağız Gülter Gerçeği Açıkladı! Herkes Yanlış Biliyormuş…Belinde Platin Yok, Ferdi Aydın Patronu Değil - Resim : 3
Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem

"BELİNDE PLATİN YOK"

Annesinin belinde platin olduğu bilgisinin yanlış olduğunu söyleyen Gülter, ayağına platin takıldığını belinin yamuk kaynadığını söyledi.

Annemin roman oynaması imkansız şeyler... Bu da doğru değil” diye açıklayan Gülter annesini bir buçuk ay önce gördüğünü belirtti.

Güllü'nün Oğlu Tuğberk Yağız Gülter Gerçeği Açıkladı! Herkes Yanlış Biliyormuş…Belinde Platin Yok, Ferdi Aydın Patronu Değil - Resim : 4

"KAN VERMEYE HAZIRIM"

Öte yandan Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem ise canlı yayında iyi olmadığını belirterek “Yasaklı madde konusunda savcılıkta da ifade verirken ifade ettim, kan vermeye hazırım” diye konuştu.

