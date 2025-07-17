Malatya'da Yol Çalışması Sırasında Kaza: Sürücü Yaralandı
Malatya'nın Pütürge ilçesi Kubbe Dağı mevkiinde yol çalışması yapan kamyonun devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Kazada sürücü yaralandı, ekipler inceleme başlattı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Malatya'nın Pütürge ilçesi Meşedibi Mahallesi’nde yol bakım ve asfalt çalışması gerçekleştiren belediyeye ait kamyon, Kubbe Dağı eteklerinde kontrolden çıkarak yol kenarına yan yattı.
Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yan yatan araç, olay yerine sevk edilen çekici yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: