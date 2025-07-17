Malatya'da Yol Çalışması Sırasında Kaza: Sürücü Yaralandı

Malatya'nın Pütürge ilçesi Kubbe Dağı mevkiinde yol çalışması yapan kamyonun devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Kazada sürücü yaralandı, ekipler inceleme başlattı.

Son Güncelleme:
Malatya'da Yol Çalışması Sırasında Kaza: Sürücü Yaralandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Malatya'nın Pütürge ilçesi Meşedibi Mahallesi’nde yol bakım ve asfalt çalışması gerçekleştiren belediyeye ait kamyon, Kubbe Dağı eteklerinde kontrolden çıkarak yol kenarına yan yattı.

Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yan yatan araç, olay yerine sevk edilen çekici yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Malatya
Son Güncelleme:
Yazın Yapın, Kış Boyu Taptaze Tüketin! İşte Kirazı Çekirdekli ve Çekirdeksiz Saklamanın Püf Noktalar Yazın Yapın, Kış Boyu Taptaze Tüketin! İşte Kirazı Çekirdekli ve Çekirdeksiz Saklamanın Püf Noktalar
Evde Bunu Yapan Yandı! Egzamayı Alevlendiriyor: Vücudu Pul Pul Döküyor Evde Bunu Yapan Yandı! Egzamayı Alevlendiriyor: Vücudu Pul Pul Döküyor
Minibüs Takla Attı, Sürücü Yara Almadan Kurtuldu Minibüs Takla Attı, Sürücü Yara Almadan Kurtuldu
Zonguldak Çaycuma’da Jandarma Motosikletiyle Otomobil Çarpıştı Zonguldak Çaycuma’da Jandarma Motosikletiyle Otomobil Çarpıştı
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel'den AKP'li Vekillere 'İstifa' Çağrısı: 'Eğer Gerçekten Utanıyorsanız...' Özgür Özel'den AKP'li Vekillere 'İstifa' Çağrısı: 'Eğer Gerçekten Utanıyorsanız...'
Özgür Özel'e Bir Soruşturma Daha Özgür Özel'e Bir Soruşturma Daha
Ordu'da Feci Kaza: Eski Belediye Başkanı Ölümden Döndü Eski Belediye Başkanı Ölümden Döndü
Meclis'te 'Maden' Gerilimi: 'Eylül’e Kadar Çalışırız’ Resti! Meclis'te 'Maden' Gerilimi: 'Eylül’e Kadar Çalışırız’ Resti!
Husumetli Ailelerin Kavgası Kanlı Bitti: 2 Ölü Husumetli Ailelerin Kavgası Kanlı Bitti: 2 Ölü