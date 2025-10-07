Kahramanmaraş Depremini Bilmişti! Prof. Dr. Osman Bektaş’tan Marmara İçin Korkutan Uyarı: En Kötüsüne Hazır Olun
Türkiye depremlerle sarsılmaya devam ederken gözler uzmanlardan gelen uyarılara çevrilmiş durumda. Son olarak Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, son yaşanan İstanbul depremi sonrası korkutan bir uyarıda bulundu. Marmara’da 7 büyüklüğünde deprem beklediğini ve her an yaşanabileceğini ifade eden Bektaş, ‘En kötü senaryoya hazır olun’ diyerek uyarısını yaptı. Peki Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? İşte Osman Bektaş’ın dikkat çeken deprem uyarıları…
İstanbul’da meydana gelen deprem yürekleri ağızlara getirirken gözler uzmanların uyarılarına çevrildi. Son olarak Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş’tan Marmara depremi ile ilgili çarpıcı bir uyarı geldi.
‘BU DEPREMLER BİZE FİKİR VERİR’
İstanbul’da yaşanan büyük depremlere dikkat çeken Bektaş, “Tarihi depremlerin yeri ve şiddeti tartışmalı olsa da, bu depremler bize fikir verir. Örneğin 1766 depremi hale net olarak nerede gerçekleştiği konusunda tartışma konusu. Kimileri bu depremin Kumburgaz açıklarında, kimileri de Adalar civarında olduğunu söylüyor. Bu belirsizlikler tarihsel kaynakların eksikliğinden kaynaklanıyor.” dedi.
Yapılan uluslararası araştırmalara dikkat çeken Osman Bektaş, Marmara bölgesindeki fay hattının Batı’daki Ganos Fayı ile doğudaki İzmit fayı gibi davranmadığını belirten Bektaş, şu uyarılarda bulundu:
“Bugün gördüğümüz kadarıyla Marmara’nın merkezinde yer alan fay segmentleri büyük deprem üretme kapasitesi yok. Bu alanlarda ‘Krip’ davranışı görülüyor. Yani fay enerji biriktirmek yerine sürekli harcıyor”
‘KENDİNİZİ EN KÖTÜ SENARYOYA HAZIRLAYIN’
Bu durumdan kaynaklı Marmara’da her an depremlerin meydana gelebileceğini ve en kötü senaryoya hazır olmamız gerektiğini vurgulayan Osman Bektaş, sözlerini şu şekilde bitirdi:
“Bilimsel olarak Marmara’da 7 büyüklüğünden küçük depremler daha olası gibi görünse de, yapılaşma ve afet hazırlıkları 7’nin üzerindeki bir depreme göre yapılmalıdır. Can ve mal güvenliği için en üst düzey önlemler alınmalıdır”