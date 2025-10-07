Kahramanmaraş Depremini Bilmişti! Prof. Dr. Osman Bektaş’tan Marmara İçin Korkutan Uyarı: En Kötüsüne Hazır Olun

‘BU DEPREMLER BİZE FİKİR VERİR’

İstanbul’da yaşanan büyük depremlere dikkat çeken Bektaş, “Tarihi depremlerin yeri ve şiddeti tartışmalı olsa da, bu depremler bize fikir verir. Örneğin 1766 depremi hale net olarak nerede gerçekleştiği konusunda tartışma konusu. Kimileri bu depremin Kumburgaz açıklarında, kimileri de Adalar civarında olduğunu söylüyor. Bu belirsizlikler tarihsel kaynakların eksikliğinden kaynaklanıyor.” dedi.