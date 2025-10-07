Eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık Gözaltına Alındı

AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu.

Eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık Gözaltına Alındı
Eski AKP milletvekili Hüseyin Kocabıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gözaltına aldığını duyurdu. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocabıyık hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla soruşturma başlattı. Kocabıyık'ın Ankara'daki evinde arama yapılıyor.

AKP'DEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanma sürecine dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Kendine darbe yaptın” ifadesini kullanan Kocabıyık, AKP’den ihraç edilmişti.

AÇIKLAMALARI GÜNDEM OLMUŞTU

Kocabıyık, dün yayımlanan röportajında AKP’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eleştirilerde bulunmuş ve "Bu fikirlere sahipseniz, mücadelenize inanıyorsanız hapishaneyi göze alacaksınız, ölümü göze alacaksınız. Cezaevine girmek benim için hiçbir problem teşkil etmez” demişti.

Kocabıyık, AKP hakkında “Bir parti için; kuruluş beyannamesi, esasları, varlık nedeni, tüzüğü, programı esastır. Kriter bunlar ise AK Parti’de Erdoğan dahil herkes ihraç edilmeli, bir tek ben AK Parti’li olarak kalmalıyım. AK Parti kendi varlık prensiplerine ihanet etmiştir” eleştirilerini yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı belediye başkanı olduğu zamanlardan beri tanıdığını belirten Kocabıyık, “Belediye başkanı Tayyip Bey’le Cumhurbaşkanı Tayyip Bey arasında dünya kadar fark var tabii. O günlerdeki Tayyip Bey çelebi bir adamdı. Merhametli, fakir fukara babası, dost tabiatlı biriydi. Şimdi bambaşka biri var karşımızda ve ben artık onu tanıyamıyorum” demişti.

