AKP’nin Kurucu İsminden Partiye Zehir Zemberek Sözler: ‘AK Parti Kendi Varlık Prensiplerine İhanet Etmiştir’

Eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AKP yönetimine yönelik sert eleştiriler yöneltti. Kocabıyık, partinin kuruluş ilkelerinden sapmakla suçladı ve yargının siyasete alet edildiğini savundu.

'ONU ARTIK TANIYAMIYORUM'

“Erdoğan ile ilk tanışmanız cezaevinde mi oldu?” sorusuna yanıt veren Kocabıyık, “Belediye başkanı olduğu günlerden tanırım. O zaman Çiller hükümeti iktidardaydı. Tansu Hanım pek hoşlanmazdı Tayyip Bey’den. Ben severdim Tayyip Bey’i. Belediye başkanı Tayyip Bey’le Cumhurbaşkanı Tayyip Bey arasında dünya kadar fark var tabii. O günlerdeki Tayyip Bey çelebi bir adamdı. Merhametli, fakir fukara babası, dost tabiatlı biriydi. Şimdi bambaşka biri var karşımızda ve ben artık onu tanıyamıyorum” ifadelerini kullandı.

Eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık

‘ERDOĞAN’A YAPILAN DARBEYSE İMAMOĞLU’NA YAPILAN DA DARBEDİR’

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından söylediği “Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok” sözlerine ilişkinde açıklamalarda bulunan Kocabıyık, “28 Şubat’ta Tayyip Erdoğan’a yapılan nasıl bir tür darbeyse Ekrem İmamoğlu’na yapılan da darbedir” şeklinde konuştu.

Kocabıyık, şunları söyledi: “Benim için Tayyip Bey’in 99’da başına gelenden farkı yok. Ekrem İmamoğlu’ndan bana ne... Ama mesele sadece İmamoğlu meselesi değil işte.”

'TÜRK YAPISINI İÇE ÇEKİYORSUNUZ'

AKP’den ihraç süreci hakkında konuşan Kocabıyık, Osman Kavala için de tepki gösterdiğini hatırlatarak, “Kavala’nın da siyasi çizgisini hiçbir zaman benimsemedim ama ona yapılana da itiraz ettim. Adamın dosyasını okudum, bomboş, ayıptır. Siz Osman Kavala’yı cezalandırmıyorsunuz ki, Türk yargısını ipe çekiyorsunuz” dedi.

'AK PARTİ KENDİ VARLIK PRENSİPLERİNE İHANET ETMİŞTİR'

“Türk siyasetinin en komik gerekçesiyle, “demokrasiye ve hukuka aykırı davranmaktan” ihraç edildim” diyen Kocabıyık, “Bir parti için; kuruluş beyannamesi, esasları, varlık nedeni, tüzüğü, programı esastır. Kriter bunlar ise AK Parti’de Erdoğan dahil herkes ihraç edilmeli, bir tek ben AK Parti’li olarak kalmalıyım. AK Parti kendi varlık prensiplerine ihanet etmiştir” ifadelerini kullandı.

"Tutuklanmaktan çekinmiyor musunuz?" sorusuna da yanıt veren Kocabıyık, "Bu fikirlere sahipseniz, mücadelenize inanıyorsanız hapishaneyi göze alacaksınız, ölümü göze alacaksınız. Cezaevine girmek benim için hiçbir problem teşkil etmez. Ama siyasi sebeplerle insanların haksız hukuksuz cezaevine atılmaları korkunç" dedi.

Kaynak: Cumhuriyet