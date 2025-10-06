Devlet Bahçeli Sırrı Süreyya Önder'e Ne Hediye Etti?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçmişte DEM Parti Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e silah ettiği ortaya ortaya çıktı.

Devlet Bahçeli Sırrı Süreyya Önder'e Ne Hediye Etti?
Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye’yi yasa boğan DEM Parti Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Nefes gazetesi yazarı Aytunç Erkin, bugünkü yazısında Soner Yalçın ile yeni kitabı ‘Solcular’a ilişkin yaptığı söyleşinin detaylarını aktardı.

Devlet Bahçeli Sırrı Süreyya Önder'e Ne Hediye Etti? - Resim : 1
DEM Parti heyeti ile MHP lideri Devlet Bahçeli

Yalçın, Erkin ile söyleşisinde MHP lideri Bahçeli’nin Önder’e silah hediye ettiğini anlattı. Sırrı Süreyya Önder’in yarım asırlık arkadaşı olduğunun altını çizen Yalçın, Önder’in başta Bahçeli olmak üzere diğer partiler ile de iyi ilişkileri olduğunu anlatırken hediye meselesine ilişkin de şunları belirtti:
“Devlet Bahçeli’nin üç koleksiyonu var: Otomobil, tesbih ve silah... Bahçeli, Belçika üretimi Browning marka tabanca kabzesi üzerine altın kakma inisiyalle 'SS' harflerini yazdırıp Sırrı’ya hediye edecek kadar seviyordu. Sırrı vefat ettiğinde Meclis’teki anmada Bahçeli’nin Sırrı’nın fotoğrafını eliyle okşaması da nişane değil mi?”

Kaynak: Nefes

DEM Parti Sırrı Süreyya Önder Devlet Bahçeli
