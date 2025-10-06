Atatürk’e Saygı Duymayan Teğmen TSK’ya Döndü, Atatürkçü Teğmene Ret

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tuzla Piyade Okul Komutanlığı’nda 10 Kasım 2023’te düzenlenen Atatürk’ü Anma töreninde Piyade Teğmen A.A.’nın yakasına Atatürk fotoğrafı takmayı reddetmesi üzerine tartışma başlamış, daha sonra 7 teğmen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından ordudan ihraç edilmişti.

İhraç edilen teğmenler arasında, Atatürk’ün fotoğrafını takmayı kabul etmeyen A.A. ile ona destek veren M.F.Ş. ve F.A. ve onlara karşı çıkan dört teğmen bulunuyordu.

‘1923 SONRASI SAYGIM YOK’

M.F.Ş.’nin ihraç kararının gerekçesinde yer alan ifadeler dikkat çekti. Karara göre M.F.Ş., “1923’e kadar olan Atatürk’e saygı duyabilirim, ancak 1923 sonrası Atatürk’e saygı duymuyorum. Bir kısım yaptıklarını kabul etmiyorum” dedi. Sözlerinin devamında ise, “Kurtuluş Savaşı’nı çok güzel yaptı, ama 1923 sonrasında dini yozlaştırdı ve Arapça olan dinin dilini Türkçe olarak değiştirdi. Kuran’ın Türkçe olarak mealinin yazılması yanlıştı” şeklinde konuştu.

Bu açıklamaların ardından yaşanan tartışmanın büyüdüğü ve teğmenler A.A. ile S.Ç. arasında fiziksel gerginlik yaşandığı ifade edildi.

‘CUMHURİYET’E BAĞLILIK ŞÜPHELİ’ DEĞERLENDİRMESİ

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, ihraç edilen üç teğmenin “Atatürk ilke ve inkılapları ile Cumhuriyet’e bağlılıkları konusunda ciddi şüpheler” taşıdığı gerekçesiyle karar verdi. Gerekçede, her askerin Cumhuriyet’e ve Atatürk ilkelerine sadakat göstermesinin “hem görev hem yükümlülük” olduğu belirtildi. Ancak bu karar yargıya taşındı. Teğmen A.A.’nın ihracı İstanbul 4. İdare Mahkemesi tarafından oybirliği ile iptal edildi.

Tuzla Piyade Okulu'nda 7 teğmen ordudan ihraç edilmişti

MAHKEMEDEN ‘ORANTISIZ CEZA’ AÇIKLAMASI

İstanbul 4. İdare Mahkemesi, A.A.’nın ihraç kararını “orantılılık, ölçülülük ve tipiklik” ilkelerine aykırı bularak iptal etti. Mahkeme, daha hafif bir disiplin cezası verilebilecekken, en ağır yaptırım olan TSK’dan ihraç cezasının uygulandığına dikkat çekti.

Benzer şekilde, Erzurum 1. İdare Mahkemesi de S.Ç.’nin ihracını iptal etti. S.Ç., WhatsApp grubunda yaptığı bir paylaşım nedeniyle, Atatürk fotoğrafı takmayan A.A.’ya tepki gösterdiği gerekçesiyle ihraç edilmişti.

MÜFETTİŞ RAPORUNDA ‘GRUPLAŞMA’ VURGUSU

Genelkurmay Başkanlığı tarafından hazırlanan müfettiş raporunda, M.F.Ş.’nin sözlü davranışlarıyla Cumhuriyet ve anayasal değerlere bağlılık konusunda ciddi şüphe uyandırdığı belirtildi. Raporda, “arkadaşlarını tahrik ettiği”, olayların fitilini ateşlediği ve TSK’nın itibarını zedeleyici davranışlarda bulunduğu ifade edildi.

Bu rapora rağmen, M.F.Ş.’nin de ihracı idare mahkemesi tarafından iptal edildi. Kararın ardından M.F.Ş., yeniden görevine döndü ve Piyade Okulu’na katıldı.

Mahkeme, Atatürkçü kimliğiyle öne çıkan Teğmen Ö.S.’nin açtığı davayı reddetti

ATATÜRKÇÜ TEĞMENİN DAVASI REDDEDİLDİ

İhraç edilen yedi teğmenin tamamı kararın iptali için dava açtı. Ancak İstanbul 5. İdare Mahkemesi, A.A.’ya karşı çıkan ve Atatürkçü kimliğiyle öne çıkan Teğmen Ö.S.’nin açtığı davayı reddetti.

Mahkeme kararında, Ö.S.’nin davranışlarının “askeri disiplin, silah arkadaşlığı ve birlik ruhunu zedelediği”, ayrıca “devletin ve TSK’nın itibarına zarar verecek nitelikte olduğu” belirtilerek, TSK’dan ihraç kararının hukuka uygun olduğu kaydedildi.

Kaynak: Nefes