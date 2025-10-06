Tutukluluğu Devam Eden Gazeteci Fatih Altaylı’dan Radikal Karar! ‘Korkuyorum’ Diyerek Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tehdit etme suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı, Youtube'a ara verdiğini duyurdu. Kanalından sessiz bir video paylaşan Altaylı yorulduğunu belirterek “Bilgiye ulaşmanın zor olduğu bir yerde kendimi tekrar etmekten korkuyorum” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Fatih Altaylı hakkında 20 Haziran 2025 tarihinde sosyal medya üzerinden yayımladığı bir programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik tehdit içerdiği öne sürülen ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında, 21 Haziran Pazar akşamı gözaltına alınan Altaylı, adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklanmıştı.

Tutukluluğuna devam kararı verilmişti

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Fatih Altaylı hakkında “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla en az 5 yıl hapis cezası talep edilmişti.

YOUTUBE'A ARA VERDİ

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı 3 Ekim’de ilk kez hakim karşısına çıkmış ve mahkeme Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Altaylı, Youtube'a ara verdiğini duyurdu. Kanalında sessiz bir metin paylaşan Altaylı, 'Bize biraz müsaade' diyerek kararını açıkladı.

“BİR YANDAN DA YORULDUM”

Youtube kanalında sadece metnin yer aldığı bir video paylaşan Altaylı, Youtube'a ara verdiğini şu ifadelerle duyurdu:

Cuma günü olanı biteni biliyorsunuz. Tutukluğuma devam kararı çıktı. Şaşırdım. Hal böyle olunca planlarımda değişiklik yapmam gerekti. Daha önce de 3 Ekim'de tahliye olursam biraz tatil yapacağımı söylemiştim. Bir yandan da yoruldum. Ayrıca bilgiye ulaşmanın zor olduğu bir yerde kendimi tekrar etmekten korkuyorum. Anlayacağın bir süre müsaadeni rica ediyorum.

Fatih Altaylı'nın Tutukluluk Haline Devam KararıFatih Altaylı'nın Tutukluluk Haline Devam KararıGüncel

Fatih Altaylı'dan Çarpıcı 'Kurultay Davası' İddiası! 'Tüm Adaylar Yok Hükmünde Olacak'Fatih Altaylı'dan Çarpıcı 'Kurultay Davası' İddiası! 'Tüm Adaylar Yok Hükmünde Olacak'Güncel

