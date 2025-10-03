72 Gündür Tutuklu, Fatih Altaylı İlk Kez Hakim Karşısına Çıkacak, 'Cumhurbaşkanını Tehdit' Davasında 5 Yıl Hapis İstemi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Fatih Altaylı hakkında 20 Haziran 2025 tarihinde sosyal medya üzerinden yayımladığı bir programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik tehdit içerdiği öne sürülen ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında, 21 Haziran Pazar akşamı gözaltına alınan Altaylı, adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklanmıştı.

'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklandı

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Fatih Altaylı hakkında “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla en az 5 yıl hapis cezası talep edilmişti. Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.

İDDİANAMEDE NELER YER ALDI?

İddianamede yer verilen bilgilere göre, Altaylı emniyet ve savcılık ifadelerinde Cumhurbaşkanına yönelik herhangi bir tehdit ya da hakaret kastı taşımadığını savundu. Yayında, Türk halkının Tanzimat döneminden bu yana devlet yönetiminde oy yoluyla söz sahibi olmayı önemsediğini, bireylerin kendi iradeleri dışında devlet kademelerinde görev almasına sıcak bakmadığını anlattığını belirtti.

En az 5 yıl hapis cezası talep ediliyor

'PADİŞAHLARI ELEŞTİRDİM'

Ayrıca, toplumun yöneticilere karşı eleştirel bir tutum takınmasının tarihsel bir özellik olduğunu, Osmanlı döneminde dahi padişahların eleştirildiğini ifade ettiğini; konuşmasında ne doğrudan ne de dolaylı bir tehdit unsuru bulunmadığını söyledi. Altaylı, tarihi bir perspektiften değerlendirme yaptığını vurgulayarak suçlamaları reddetti.

‘İLETME KASTI’

İddianamede, söz konusu video kaydının halkın erişimine açık biçimde yayımlandığı ve geniş kitlelere ulaştığı belirtildi. İçeriğin, bilerek ve isteyerek kamuoyuna aktarıldığı ifade edilerek, eylemin 'iletme kastı' ile gerçekleştirildiğinin açık olduğu vurgulandı.

Ayrıca, Altaylı’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kastederek konuştuğu; bir soruya verdiği cevabın içinde, örneğini vurgulu şekilde kullanarak ifadelerini pekiştirdiği ve bu kapsamda Cumhurbaşkanına yönelik hayatına yönelik bir tehditte bulunduğu iddiasına yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi