KYK Yurdunda Faciadan Dönüldü! 'Asansörle 5. Kattan Eksi 4'e Düştüm'

Ankara’daki KYK Hacı Bayram Veli Kız Öğrenci Yurdu’nda bir öğrencinin bindiği asansörün 5. kattan eksi 4’e düştüğü iddia edildi. Sosyal medyada yaşadıklarını paylaşan öğrenci, “Tünel gibi bir yere düştüm” dedi.

Ankara’da Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı Hacı Bayram Veli Kız Öğrenci Yurdu’nda meydana geldiği iddia edilen asansör kazası, yurtlardaki güvenlik sorunlarını yeniden gündeme taşıdı.

5. KATTAN EKSİ 4'E DÜŞTÜ

Hacettepe Üniversitesi hazırlık öğrencisi olduğunu belirten bir genç kız, yurtta tek başına bindiği asansörün 5. kattan eksi 4. kata düştüğünü sosyal medya hesabından paylaştığı video ile anlattı.

DEHŞETİ ANLATTI

“İkinci kattayken asansör durdu, ışıklar gitti. Birkaç dakika karanlıkta durdum. Asansörün içinde güvenliğe bağlanan telefon çalışmadı. Elektrik kesintisi olmuş galiba. Eksi dördüncü kata düştüm. Tünel gibi bir yere düştüm diyebilirim” diyen öğrenci, panikle oda arkadaşını ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradığını söyledi.

Genç, olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin kendisiyle yakından ilgilendiğini vurgulayarak, “Hastaneye gitmek istemediğimi söyledim. 112 ekibi beni hiç yalnız bırakmadı.” dedi. Öğrenci, daha önce de KYK yurtlarında yaşanan asansör kazalarını hatırlatarak yetkililere gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

