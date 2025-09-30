Mersin’de 11 Katlı Apartmanda Dehşet! Bindiği Asansör Mezarı Oldu
Mersin’de 27 yaşındaki Pelin Kıyga, 7. kattan bindiği asansörün halatının koparak yere düşmesi sonucu hayatını kaybetti. 1 çocuk annesi Kıyga’nın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
Mersin’in Tarsus ilçesinde 11 katlı bir apartmanda feci bir olay yaşandı. Altaylılar Mahallesi’nde sabah saatlerinde apartmanın 7. katındaki evinden işe gitmek üzere çıkan Pelin Kıyga, asansöre bindiği sırada sistemdeki halat koptu. Kontrolden çıkan asansör hızla zemine çakıldı.
7.KATTAN AŞAĞI DÜŞTÜ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak çıkarılan Kıyga, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 27 yaşındaki Kıyga, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Asansörün bakım durumu ve kazaya neden olan faktörlere yönelik soruşturma başlatıldı.
