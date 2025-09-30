Mersin’de 11 Katlı Apartmanda Dehşet! Bindiği Asansör Mezarı Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mersin’in Tarsus ilçesinde 11 katlı bir apartmanda feci bir olay yaşandı. Altaylılar Mahallesi’nde sabah saatlerinde apartmanın 7. katındaki evinden işe gitmek üzere çıkan Pelin Kıyga, asansöre bindiği sırada sistemdeki halat koptu. Kontrolden çıkan asansör hızla zemine çakıldı.

Feci olayın yaşandığı asansör

7.KATTAN AŞAĞI DÜŞTÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak çıkarılan Kıyga, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 27 yaşındaki Kıyga, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Asansörün bakım durumu ve kazaya neden olan faktörlere yönelik soruşturma başlatıldı.

Hayatını kaybeden Pelin Kıyga

Kaynak: DHA