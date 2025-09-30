Samsun’da 45 Bin Liralık Ürün Çalan Hırsız Yakalandı

Samsun’da farklı tarihlerde market ve iş yerlerinden yaklaşık 45 bin lira değerinde ürün çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İlkadım ilçesinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. 21 Eylül günü saat 08.30 sıralarında bir iş yerinden 650 lira nakit para, aynı cadde üzerindeki bir marketten ise 21, 25 ve 29 Eylül tarihlerinde yaklaşık 45 bin lira değerinde alkollü içecek çalındı.

ALKOLLE YAKALANDI

Polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda T.Ö. (40) isimli şahsın "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" olaylarının faili olduğu tespit edildi. Şüpheli, hırsızlığa konu yaklaşık 700 lira değerindeki alkollü içeceklerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen ürünler mağdurlara teslim edilirken, T.Ö. adliyeye sevk edildi.

