Balıkesir’in Sındırgı ve Kütahya’nın Simav ilçelerinde yaşanan depremleri önceden bilen ve uyarılarda bulunan Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut, yeni bir açıklamada bulundu. Ege bölgesine dikkat çeken Yakut, Çandarlı Körfezi ve Midilli açıklarında 6,3 büyüklüğüne kadar depremler olabileceğini duyurdu.

Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut, yeni bir uyarıda bulundu. Simav ve Sındırgı depremlerini önceden bilen Yakut, o bölge için korkutan bir uyarıda bulundu.

Yakut, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda, özellikle Çandarlı Körfezi ve Midilli açıklarının sismik aktivite açısından risk taşıdığını ifade etti.

Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut

6,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM BEKLENİYOR

Ege denizi üzerinde yeni bir deprem beklediğini ve büyüklüğünün 6,3 olacağını ifade eden Yakut, “5,4 büyüklüğündeki Simav-Yemişli depremi, Nisan ayından bu yana aktif olan kısa bir fayın kırılmasıydı. Bu deprem sonrası bölgede farklı fayların kırılma olasılığı var. Katrandağı–Emet hattı civarında 5,8’i geçmeyecek depremler görülebilir. Ayrıca Ege Denizi, Midilli ve Çandarlı Körfezi açıklarında 6,3 büyüklüğüne kadar depremler için sismik aktivite ihtimaline karşı dikkatli olunmalı.” uyarısında bulundu.

SİMAV DEPREMİNİ ÖNCEDEN BİLMİŞTİ

Yakut, 25 Eylül’de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sındırgı ve Simav için uyarılarda bulunmuştu. Yaptığı açıklamada, “Sındırgı depremi şu an için sönümlenmiş değil. İleriki tarihlerde yine 4 veya 4,5 büyüklüğünde depremler olabilir. Olay Sındırgı’nın doğusuna kayarsa ve 5’lik bir deprem yaşanırsa durumu tekrar değerlendireceğiz. Emet ve Simav bölgeleri, 5,8’e kadar depremler üretebilecek alanlar. Dikkatli olunmalı” ifadelerini kullanmıştı.

Simav ve Sındırgı Depremini Bilmişti! Uzman İsimden O Bölgeye Korkutan Uyarı: 6,3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Gelecek - Resim : 2

