Kütahya'da Korkutan Deprem! AFAD Büyüklüğünü Açıkladı

Kütahya'da korkutan bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre depremin merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olurken, büyüklüğü 3.6 olarak ölçüldü. Saat 12.52'de kaydedilen deprem 13.6 kilometre derinlikte gerçekleşti.

