Kayıp Olarak Aranıyordu… 3 Çocuk Annesi Nehirde Ölü Bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Adatepe Mahallesi'nde yaşanan bir süredir haber alınamayan üç çocuk annesi Aysun Avcı (35) için arama çalışmaları başlatılmıştı.

Dün gece saatlerinde Sakarya Nehri kenarında yapılan aramalarda, Aysun Avcı’ya ait olduğu belirlenen cep telefonu ve bir çift ayakkabı bulundu. Bu bulguların ardından bölgede arama çalışmaları yoğunlaştırıldı.

EKİPLER NEHRİ İÇİNDE ARAMA YAPTI

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, hem nehir içinde hem de çevresinde kapsamlı arama faaliyetleri yürüttü.

Aysun Avcı’nın cansız bedeni Sakarya Nehri’nde bulundu

ACI HABER GELDİ

Yapılan çalışmalar neticesinde Aysun Avcı’nın cansız bedeni, Sakarya Nehri’nde yaklaşık 1.5 metre derinlikte bulundu. Sudan çıkarılan Avcı’nın bedeni, ilk incelemelerin ardından ön otopsi yapılmak üzere Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA