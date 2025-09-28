Gaziantep’te Kadın Cinayeti! Eşini Öldürüp İntihar Etti

Gaziantep’te Sait Kurt, boşanma aşamasındaki eşi İpek Kurt’u silahla vurarak öldürdü. Kurt, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Gaziantep’te Kadın Cinayeti! Eşini Öldürüp İntihar Etti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gaziantep’te boşanma aşamasındaki bir çiftin tartışması vahşetle son buldu. Olay, Karşıyaka Mahallesi 41147 numaralı sokakta meydana geldi. İddiaya göre, ağabeyinin evinde kalan 24 yaşındaki İpek Kurt ile 30 yaşındaki Sait Kurt arasında evin önünde tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Sait Kurt, yanında taşıdığı pompalı tüfekle eşine ateş etti. Ardından aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Sait Kurt’un olay yerinde öldüğünü belirledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İpek Kurt ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazeler otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çiftin 8 yıllık evli ve 3 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

Adliye Önündeki Kanlı Pusuda Flaş Gelişme!Adliye Önündeki Kanlı Pusuda Flaş Gelişme!Güncel

Ankara’da Dehşet! Boşanma Aşamasındaki Eşinin Sevgilisini ÖldürdüAnkara’da Dehşet! Boşanma Aşamasındaki Eşinin Sevgilisini ÖldürdüGüncel

Aydın’da Pompalı Dehşet! Olayla Alakasız 2 Kişi VurulduAydın’da Pompalı Dehşet! Olayla Alakasız 2 Kişi VurulduYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Kadın cinayetleri Gaziantep
Turgay Ciner Hakkında Yakalama Kararı Çıktı! Turgay Ciner Hakkında Yakalama Kararı Çıktı!
Avrupa’nın Nostaljik Treni İkinci Kez Türkiye'ye Geliyor! Tarih Belli Oldu: Son Durak İstanbul Avrupa’nın Nostaljik Treni İkinci Kez Türkiye'ye Geliyor
Can Yayın Holding Başkanı Kemal Can Tutuklandı Can Yayın Holding Başkanı Kemal Can Tutuklandı
Türk Futbolunda Kara Leke! Maç Öncesi Hakeme Bıçaklı Saldırı Maç Öncesi Hakeme Bıçaklı Saldırı
ÇOK OKUNANLAR
Kütahya'da Şiddetli Deprem! İstanbul ve Çevre İller de Sallandı Kütahya'da Şiddetli Deprem!
Kimse Bilmiyordu, Menajeri Açıkladı: Güllü'nün Ölümüyle İlgili Şok Gerçek! Güllü'nün Ölümüyle İlgili Şok Gerçek
Ve Victor Osimhen Resmen İmzayı Attı! Taraftarı Şaşkına Çeviren Anlaşma Victor Osimhen Resmen İmzayı Attı
Güllü'nün Ölümündeki Şüpheler Artıyor: Müzik Sesi Yoktu, Kızı 'Abim Attı' Dedi Güllü'nün Ölümündeki Şüpheler Artıyor: Müzik Sesi Yoktu, Kızı 'Abim Attı' Dedi
Fenerbahçe'de Dananın Kuyruğu Kopuyor! Tek Seçeneği Kazanmak: Tedesco İçin Kader Gecesi Tedesco İçin Kader Gecesi