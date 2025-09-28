Gaziantep’te Kadın Cinayeti! Eşini Öldürüp İntihar Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gaziantep’te boşanma aşamasındaki bir çiftin tartışması vahşetle son buldu. Olay, Karşıyaka Mahallesi 41147 numaralı sokakta meydana geldi. İddiaya göre, ağabeyinin evinde kalan 24 yaşındaki İpek Kurt ile 30 yaşındaki Sait Kurt arasında evin önünde tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Sait Kurt, yanında taşıdığı pompalı tüfekle eşine ateş etti. Ardından aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Sait Kurt’un olay yerinde öldüğünü belirledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İpek Kurt ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazeler otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çiftin 8 yıllık evli ve 3 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA