Mülakat Mağduru Öğretmenler İsyanda… Bakanlık Önünde Toplanacaklar

Mülakat mağduru öğretmenler sosyal medya hesaplarından 4 Ekim’de Ankara’da haklarını aramak için eylem yapacaklarını açıkladı.

Yapılan açıklamada, “Yıllarca alın teriyle, emekle hazırlandığımız sınavları kazandığımız halde, ‘mülakat’ adı altında haksızca elendik. Bizden önce verilen sözlere rağmen hala emsal karar çıkmadı. Bizim talebimiz çok net; eşitlik ve adaletin sağlanması, söz verilen emsal kararın çıkması ve mülakat mağduriyetine son verilmesi. 4 Ekimde Ankara’da hakkımızı arayacağız haykıracağız. Çünkü biz sadece atamayı değil, adaleti istiyoruz” denildi.

4 EKİM'DE BAKANLIK ÖNÜNDE TOPLANACAKLAR

Konuya ilişkin konuşan mülakat mağduru öğretmen Mert Kılıç, “4 Ekim'de Milli Eğitim Bakanlığı önünde yapacağımız basın açıklamasına sendikalarımızı da davet ettik. Ayrıca bütün sivil toplum kuruluşlarını ve siyasi partileri de açıklamamıza davet ediyoruz” dedi.

Sendikalarla yaptıkları görüşmelerle ilgili bilgi veren İbrahim Ergün, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in de geçmişte mülakata ilişkin açıklamalarına vurgu yaptı. Ergün, “Sayın Bakan Yusuf Tekin zamanında da mülakat varsa eleme vardır tarzında tweetler atmıştı. Mülakatın doğası gereği bazı arkadaşlarımız yüksek aldı bazı arkadaşlarımız düşük aldı diye bir tweeti vardı. Aynı şekilde bize de aynılarını söyledi. Biz kesinlikle bu konuya katılmıyoruz” dedi.

'SUÇSUZ YERDE ELENEN BİRÇOK İNSAN VAR'

Ergün, şöyle devam etti: “Geçmişte güvenlik soruşturmasına yani terörle çeşitli suçlara karışmış insanların güvenlik soruşturmasına suçlu olduğu için mülakat kısmında elendiğini biliyoruz. Ama suçsuz yerde elenen birçok insan var. Bunların suçsuz olduğunun en büyük kanıtı da bir sonraki senelerde diyelim 1 yıl diyelim 2 yıl sonra girdiği sınavlarla atanmaları. Bu insanların suçu madem vardıysa o sene niye elendiler? Böyle bir şey yoktu. Eğitim-Sen ile yaptığımız görüşmede de hükümetin genel olarak adil olmadığını bizim de puzzle’ın bir parçası olduğunu söylediler. Bizler ekim ayında Ankara'da bir etkinlik yapacağız. Bu etkinliğimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Adalet herkes için lazım. Adalet için de direnmemiz lazımdır. Mücadeleye devam edeceğiz.”

Kaynak: ANKA