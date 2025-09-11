İzmir'de Kadın Cinayeti! Ayrıldığı Erkek Tarafından Öldürüldü, Katil Hala Sokakta Geziyor
İzmir'in Urla ilçesinde dün akşam bir eğlence mekanında bir kadın, ayrıldığı erkek tarafından silahla vuruldu. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçtı.
Türkiye'de giderek artan kadın cinayetleri toplumu dehşete düşürürken, son olarak İzmir'in Urla ilçesinde bir kadın daha ayrıldığı erkek tarafından öldürüldü. Yeni Mahalle Dere Sokak'taki eğlence mekanında dün akşam iddiaya göre R.G. (34) isimli erkek, eskiden birlikte olduğu öğrenilen Selin Angun'a (33) silahla saldırdı.
Mermilerin isabet ettiği Angun ile mekandaki Ü.A. (23) ve D.T. (27) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Selin Angun müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA