Yine Rezidans, Yine Şüpheli Kadın Ölümü! Sevgilisinin Evinde Ölü Bulundu, Kaçan Erkek Tutuklandı: İşte O Görüntüler...

Beyoğlu’nda Faslı Jawhara Aboucheikh, erkek arkadaşı A.A.’nın rezidans dairesinde ölü bulundu. Olay yerinden kaçan A.A., Bursa’da yakalanarak “kasten öldürme” suçundan tutuklandı. Dairede kokain bulunurken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde, Hacıahmet Mahallesi’nde 6 Eylül Cumartesi günü saat 19.30 civarında korkunç bir olay yaşandı. Faslı 20 yaşındaki Jawhara Aboucheikh, erkek arkadaşı A.A.’nın yaşadığı rezidans dairesinde ölü bulundu. Aboucheikh akşam saatlerinde A.A.’nın dairesine gitti. İddiaya göre, Aboucheikh fenalaştı ve A.A. adlı erkek güvenliğe haber verdikten sonra kaçarak kayıplara karıştı.

REZİDANSTA ÖLÜ BULUNDU

Olayın ihbar edilmesi üzerine adrese ulaşan sağlık ekipleri, Aboucheikh'in hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Dairede yapılan incelemelerde kokain bulunurken, binanın güvenlik kamera kayıtları da mercek altına alındı. Güvenlik görevlisinin ifadesine başvuran polis, A.A.’nın olaydan sonra “Kız arkadaşım rahatsızlandı” diyerek binadan ayrıldığını ve ardından kaçtığını tespit etti.

İSTANBUL'DAN KAÇTI, BURSA'DA YAKALANDI

Polis ekipleri, şüphelinin izini sürmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yapılan incelemeler sonucunda A.A.’nın Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bir evde saklandığı belirlendi. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, adrese düzenledikleri operasyonla A.A.’yı kıskıvrak yakaladı.

Emniyetteki sorgusunda A.A., uyuşturucu kullandıklarını ve kız arkadaşının aniden rahatsızlanması üzerine korkuya kapılarak olay yerinden kaçtığını söyledi.

Hakkında işlem başlatılan A.A., adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüpheliyi “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, genç kadının kesin ölüm nedeni, otopsi raporunun tamamlanmasıyla netlik kazanacak.

