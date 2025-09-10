İstanbul Barosu Yöneticilerinin Yargılandığı Dava Ertelendi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve yönetim kurulu üyesi 10 kişinin, haklarında 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandıkları dava Silivri Cezaevi Yerleşkesi’ndeki duruşma salonunda başladı. İlk duruşmanın ardından dava, 10 Eylül tarihine ertelendi.

Davanın ikinci gününde mahkeme, ara kararını açıkladı. Savcı, esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak amacıyla dosyanın kendisine gönderilmesini ve ek süre verilmesini talep etti. Yaklaşık bir saatlik aranın ardından mahkeme heyeti, davayı 5-9 Ocak 2026 tarihleri arasında görülecek şekilde erteledi.

İLK DURUŞMADA NE OLMUŞTU?

İstanbul Barosu Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, “basın ve yayın yoluyla terör propagandası yapmak” ve “yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçlamalarıyla yargılanıyor. Davanın ilk duruşması 28-29 Mayıs tarihlerinde yapılmıştı.

İlk gün, tutuklu bulunan yönetim kurulu üyesi Fırat Epözdemir salına getirilmiş, baro yöneticileri savunmalarını sunmuştu. Ancak ikinci gün mahkeme salonu neredeyse tamamen boştu. Nedeni ise Epözdemir’in başka bir davadan dolayı Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde de duruşmasının bulunmasıydı. Bu çakışma nedeniyle birçok avukat ve baro yöneticisi Silivri’deki duruşmaya katılamamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi