İsrailli Akademisyenden Skandal Türkiye Sözleri! ‘Ankara’yı da Vururuz’

İsrail ordusu, Hamas'ın üst düzey isimlerinin yer aldığı müzakere heyetine yönelik bir hava saldırısı düzenledi. "Kıyamet Günü" adı verilen bu operasyon, Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirildi. Halil el-Hayya ve Halid Meşal gibi Hamas liderlerinin hedef alındığı saldırı, İsrail'e 1.800 kilometre mesafede gerçekleşmiş olmasıyla dikkat çekti. İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları ve insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı saldırının hedefi, heyetin bulunduğu bina oldu.

İSRAİL SALDIRININ SORUMLULUĞUNU ÜSTLENDİ

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ile iç istihbarat servisi Şin Bet, saldırının Hamas'ın yönetici kadrosuna yönelik planlanmış, "nokta operasyon" olduğunu duyurdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise operasyonun tüm sorumluluğunu üstlendiklerini açıkladı. Hamas, saldırıda Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin ofis müdürü Cihad Lebed, oğlu Hemmam Hayye ve bazı diğer üyelerin yanı sıra Katarlı bir polisin de yaşamını yitirdiğini bildirdi.

TÜRKİYE VE BÖLGE ÜLKELERİNDEN SERT TEPKİ

Saldırı uluslararası düzeyde ciddi tepkilere yol açtı. Türkiye, Katar, BAE ve Ürdün başta olmak üzere birçok ülke, İsrail’in eylemini açıkça kınadı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada saldırının "barışı değil savaşı sürdürmeyi amaçlayan" bir girişim olduğunu vurgulayarak, Katar’a desteklerini yineledi ve uluslararası toplumu İsrail’in saldırgan politikalarına karşı durmaya çağırdı.

İSRAİLLİ AKADEMİSYENDEN TÜRKİYE’YE SKANDAL TEHDİT

Olayın ardından Kudüs İbrani Üniversitesi'nden akademisyen Dr. Meir Masri'nin sosyal medya paylaşımları yeni bir tartışma başlattı. Arapça, Türkçe ve İbranice dillerinde mesajlar yayımlayan Masri, Türkiye’yi doğrudan hedef aldı. İlk açıklamasında, “Doha'daki saldırı haftalar öncesinden belliydi, bunu duyurmuştum. Benim adım artık Arap dünyasında güvenin sembolü” dedi.

Masri, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik açıklamalar yaparak, "Doha'ya saldıran Ankara'ya da saldırabilir" ve "Erdoğan'a nasihat: Etrafına bak!" ifadelerini kullandı. “Bugün Katar, yarın Türkiye” mesajına, Erdoğan’ın Hamas lideri İsmail Haniye ile tokalaştığı bir fotoğrafı da ekledi.

İSRAİLLİ YETKİLİDEN GERİLİMİ ARTIRAN AÇIKLAMA

Bir İsrailli hükümet yetkilisi de Al Arabiya’ya yaptığı açıklamada, Türkiye ile doğrudan çatışma istemediklerini belirtse de, “Türkiye'den çekinmiyoruz, ancak çatışma da istemiyoruz. Tehdit nereden gelirse gelsin vuracağız” diyerek Masri’nin söylemlerini dolaylı biçimde destekledi.

Kaynak: Haber Merkezi