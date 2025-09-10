Özgür Özel’den İktidara Özgür Çelik Resti: 'Hizmet Yapsam Özgür Çelik ile Açarım, Hapis Yatsam Özgür Çelik ile Yatarım'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tuzla’da ⁠İBB Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Hedeflerinin yüzde 80’ini gerçekleştirdiklerini belirten Özgür Özel, CHP'li belediyelerin kreş sayısını 762'ye çıkardıklarını söyledi.

Özel “Hedefimiz 1000 kreş. Yine CHP'li belediyelerin öğrenci yurdu sayısını 77'ye çıkardık. Hedefimiz 100 yurt” dedi.

İktidarın her yere inşaat yaptığını söyleyen Özgür Özel, "Bir tek kreş ve yurt yapmıyorlar. Niye? Siyasi bir tercih. Parası olanın çocuğu gider, olmayanın çocuğu mahrum kalır diyorlar" dedi.

'HAPİS YATSAM ÖZGÜR ÇELİK İLE YATARIM'

Parayı doğru yere harcadıklarını, her zaman dediklerini yapacaklarını belirten Özel, "Ben CHP genel başkanlığı koltuğunda oturuyorum. Benim İstanbul'daki vekilim sandıkta seçilen Özgür Çelik'tir. Hizmet yapsam Özgür Çelik'le açarım, hapis yatsam Özgür Çelik'le yatarım" diyerek kayyım kararını tanımadığını yeniden vurguladı.

Özel "Ankara'daki kahır içinde, Silivri'deki gurur ve coşku içinde. Biri son Cumhurbaşkanı diğeri gelecek Cumhurbaşkanı" diyerek de eleştirilerini devam ettirdi.

Kaynak: Haber Merkezi