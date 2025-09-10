Trump’ın Masasına Füze Yağdı, Faciayı Türkiye Engelledi: İsrail’in Suikast Planı MİT’e Takıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail, aynı gün içerisinde önce Tunus'taki Sumud Filosu'nu, ardından Suriye’nin Lazkiye ve Tartus kentlerini hedef alarak saldırılar gerçekleştirdi. Filistin ve Lübnan’da yürüttüğü bombardımanların ardından gözünü, ABD öncülüğünde Katar’ın başkenti Doha’da yapılacak müzakerelere katılacak Hamas heyetine çevirdi.

‘SALDIRIYI TÜRKİYE ENGELLEDİ’

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Hamas yetkilileri, saldırı tehdidine karşı güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve Türkiye’nin Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT), saldırıdan önce heyeti uyardığını açıkladı. Ankara’nın, İsrail savaş uçaklarının hareketliliğini özel bir ekip aracılığıyla anbean takip ederek Filistinli temsilcileri zamanında bilgilendirmesi, daha büyük bir faciayı önledi.

İsrail ordusu, heyetin bulunduğu binayı 10 füze ile hedef aldı. Türk istihbaratının müdahalesiyle Hamas liderleri saldırıdan sağ kurtulmayı başardığı ifade edildi.

‘TRUMP’TAN İZİN ALDI’ İDDİASI

Dünya genelinde birçok ülke saldırıya sert tepki gösterdi ve kınama mesajları yayımlandı. Öte yandan, saldırıya dair bazı detayların ABD tarafından bilindiği ve İsrail Başbakanı Netanyahu’nun bu operasyon için eski ABD Başkanı Donald Trump’tan onay aldığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Beyaz Saray bu iddiaları reddederken, Trump’ın Katar ile temasa geçerek benzer bir saldırının tekrarlanmayacağına dair güvence verdiği öne sürüldü.

Kaynak: Türkiye Gazetesi