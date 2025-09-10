Ankara’da Uygulanmaya Başladı! Mezar Taşlarına QR Kodlu Anı Sistemi Geldi

Ankara’da ilk kez hayata geçirilen QR kodlu mezar taşı uygulamasıyla, hayatını kaybeden kişilerin anıları dijital profillere aktarılıyor. Fotoğraf, video ve yazılar sayesinde sevdiklerin hatırası gelecek nesillere taşınacak.

Ankara'da hayata geçirilen yeni bir uygulamayla mezar taşlarına yerleştirilen QR kodlar sayesinde vefat eden kişilerin anıları dijital ortama taşınıyor. Yakınları, oluşturulan sanal profillere fotoğraf, video, ses kaydı ve yazılı anılar yükleyerek sevdiklerini hatıralarda yaşatabiliyor.

ÜÇ NESİL SONRAYA KADAR HATIRA

Genç girişimci Barış Can Aydıntürk, geliştirdikleri sistemin gelecek nesiller için kalıcı bir miras olduğunu belirterek, "Amacımız, 3 nesil sonra bile bir torunun dedesi hakkında bilgi sahibi olabilmesi. İnsanlar yaşamları boyunca nelerden hoşlandı, neler yaptı, nasıl yaşadı? Hepsi bu profillerde saklanacak. Bulut depolama sistemleri zamanla kaybolabiliyor ama biz paslanmaz çelik üzerine basılan QR kodlarla kalıcı hale getiriyoruz" dedi.

Aydıntürk, kullanıcıların yalnızca sevdikleri için değil, evcil hayvanları ya da manevi değeri yüksek eşyaları için de bu sanal profilleri oluşturabileceğini aktardı.

"ŞEHİT MEZARLARINA DA EKLEMEK İSTİYORUZ"

Projeyi sadece bireysel kullanımda bırakmak istemediklerini söyleyen Aydıntürk, şehit mezarlıklarına da bu sistemi taşımayı planladıklarını dile getirdi. Aydıntürk, "Bakanlığa başvurduk, olumlu yanıt bekliyoruz. Şehitlerimizin mezarlarına QR kod ekleyerek gelecek nesillere onların hikayelerini aktarmak istiyoruz. Ayrıca 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için de ayrı bir proje geliştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

HAYATINI KAYBEDENLERİN BİLGİLERİ YER ALACAK

Vatandaşların uygulamaya ilgi gösterdiğini söyleyen Aydıntürk, "Nasıl ki mezarlığa çiçek bırakıyorsak, bu da anma ihtiyacına farklı bir çözüm. Mezar ziyaretine gelen kişiler QR kodu okutup hayatını kaybeden kişinin yaşamına dair bilgi edinebilecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

