İstanbul Barosu Davasında 'AYM Sonucu Beklensin' Talebine Ret

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yargılandığı davada Anayasa’ya aykırılık itirazı reddedildi. Duruşma yarın devam edecek.

İstanbul Barosu Davasında 'AYM Sonucu Beklensin' Talebine Ret
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerinin “terör propagandası” ve “yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşmasının ilk günü Silivri’de görüldü. Baro avukatları, duruşmaların Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi yerine Silivri’de yapılmasına itiraz ederek bunun Anayasa’ya aykırı olduğunu belirtti. 36 sayfalık dilekçe ile Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmasını ve karar verilene kadar davanın geri bırakılmasını talep etti. Ancak savcılık talebin reddi yönünde görüş bildirdi, mahkeme heyeti de kısa bir aranın ardından bu talebi gerekçesiz olarak reddetti.

SAVUNMA YAPMADI

İstanbul Barosu üyesi avukat Metin İriz, duruşmada söz alarak “Yargılanmamızın doğal habitatı Çağlayan’dır. Burada savunma yapmayacağım, Çağlayan’da olursa yapacağım” dedi. Başkan Kaboğlu ise sabah saatlerinde Silivri’de beklerken çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, “Bugün İstanbul Barosu kapalı, çünkü hepimiz buradayız” dedi. Duruşma sonrası yaptığı açıklamada ise, “22 Aralık’tan bu yana zincirleme hukuksuzluklara tanık oluyoruz. Ancak biz, davanın hukuki zemine oturması için savunmamızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. Duruşma, yarın sabah 10.00’da Silivri’deki Marmara Cezaevi Yerleşkesi’nde devam edecek.

İstanbul Barosu Davasında İkinci Duruşma: Kaboğlu'na Salona Alınmadıİstanbul Barosu Davasında İkinci Duruşma: Kaboğlu'na Salona AlınmadıGüncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
İstanbul Barosu
HES Projesi AKP'li Başkanı da İsyan Ettirdi! 'Razı Değiliz' HES Projesi AKP'li Başkanı da İsyan Ettirdi! 'Razı Değiliz'
Acun Ilıcalı’yı Hiç Böyle Görmediniz! Eğlence Mekanında Çekilen Görüntüsü Şoke Etti! Ne Oldu Sana Böyle? Acun Ilıcalı’yı Hiç Böyle Görmediniz
Emeklilik Hayali Kuranlar Dikkat! SGK Şartları Değiştirdi: Yaş, Prim, Gün Hepsi Yenilendi Yaş, Prim, Gün Hepsi Yenilendi
'Resmi' Kart Skandalında Gerçek Ortaya Çıktı 'Resmi' Kart Skandalında Gerçek Ortaya Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Canlı Yayında Bomba İddia! 'Cezaevinden Gelen Mesaj 'Kayyım' Sürecini Değiştirdi' Cezaevinden Gelen Mesaj 'Kayyım' Sürecini Değiştirdi
Tapu İşlemlerinde Yeni Dönem! Uzmanlar Uyardı, 3 Ay Süreniz Var: Dev Zam Kapıda… Tapu Sahiplerine 3 Ay Uyarısı
YSK'dan Kritik 'CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi' Kararı YSK'dan Kritik 'İstanbul' Kararı
Eski CHP Lideri Hikmet Çetin'den Dikkat Çeken Bir Görüşme Daha Eski CHP Liderinden Dikkat Çeken Bir Görüşme Daha
Gürsel Tekin'den Flaş Açıklamalar: 'Kucaklaşacağız, Düşmanları Çatlatacağız' 'Resmi Binamız Sarıyer, Oraya Gideceğiz'