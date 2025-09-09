İstanbul Barosu Davasında 'AYM Sonucu Beklensin' Talebine Ret

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerinin “terör propagandası” ve “yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşmasının ilk günü Silivri’de görüldü. Baro avukatları, duruşmaların Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi yerine Silivri’de yapılmasına itiraz ederek bunun Anayasa’ya aykırı olduğunu belirtti. 36 sayfalık dilekçe ile Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmasını ve karar verilene kadar davanın geri bırakılmasını talep etti. Ancak savcılık talebin reddi yönünde görüş bildirdi, mahkeme heyeti de kısa bir aranın ardından bu talebi gerekçesiz olarak reddetti.

SAVUNMA YAPMADI

İstanbul Barosu üyesi avukat Metin İriz, duruşmada söz alarak “Yargılanmamızın doğal habitatı Çağlayan’dır. Burada savunma yapmayacağım, Çağlayan’da olursa yapacağım” dedi. Başkan Kaboğlu ise sabah saatlerinde Silivri’de beklerken çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, “Bugün İstanbul Barosu kapalı, çünkü hepimiz buradayız” dedi. Duruşma sonrası yaptığı açıklamada ise, “22 Aralık’tan bu yana zincirleme hukuksuzluklara tanık oluyoruz. Ancak biz, davanın hukuki zemine oturması için savunmamızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. Duruşma, yarın sabah 10.00’da Silivri’deki Marmara Cezaevi Yerleşkesi’nde devam edecek.

Kaynak: ANKA