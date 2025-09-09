HES Projesi AKP'li Başkanı da İsyan Ettirdi! 'Razı Değiliz'

Artvin'de yapılması planan HES projesi için ÇED bilgilendirme toplantısı, vatandaşların yoğun protestosu nedeniyle iptal oldu. AKP'li Belediye Başkanı Ataselim “İlçemizin suyuna artık dokundurmayız. Bu doğa katliamına izin vermeyeceğiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın bir belediye başkanı olarak bu projeye onay vermem söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

HES Projesi AKP'li Başkanı da İsyan Ettirdi! 'Razı Değiliz'
Artvin’in Arhavi ilçesinde yapımı planlanan Çamlıca-2 HES projesi için düzenlenmek istenen ÇED bilgilendirme toplantısı, vatandaşların protestosu sayesinde yapılamadı. AKP’li Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim de “İlçemizin suyuna artık dokundurmayız. Bu doğa katliamına izin vermeyeceğiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın bir belediye başkanı olarak bu projeye onay vermem söz konusu değildir” açıklamasını yaptı.

Siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve vatandaşların yoğun tepkisi altında yapılamayan toplantının ardından, yetkililer protestolar nedeniyle ilçeden ayrılmak zorunda kaldı.

'SUYUMUZUN BİR DAMLASINA DOKUNULMASINA RAZI DEĞİLİZ'

Toplantının ardından konuşan Ataselim, “Devletimizin enerji ihtiyacını karşılamak adına elimizden gelen katkıyı sağladık. Ancak bu saatten sonra ilçemizin suyuna bir damla dahi dokunulmasına razı değiliz” dedi.

Ataselim, projenin turizme ve doğaya zarar vereceğini vurgulayarak, ''Çamlıca-2 HES projesinde tarihi Çifteköprü’nün yalnızca 100 metre ilerisinden su alınacak ve 4,5 kilometre ötede regülatör kısmına taşınacaktır. Bu, ülkemizde örneği olmayan bir uygulama. İlçemizi turizm bölgesi yapmak için çalışırken, böyle bir projeye onay vermemiz mümkün değildir'' diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Artvin
