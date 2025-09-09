Manifest Sessizliğini Bozdu! 'En Çok Bizi Üzdü'

Manifest grubu, 18 yaş sınırlı konser sonrası açılan soruşturmaya yanıt verdi. Grup, oluşan durumun en çok kendilerini üzdüğünü vurguladı.

Manifest Sessizliğini Bozdu! 'En Çok Bizi Üzdü'
Son yılların en popüler müzik grubu olan Manifest, 'teşhircilik' soruşturmasına maruz kaldı. Altı genç kadından oluşan müzik grubu üyeleri için yurt dışına çıkış yasağı ve imza kararı verildi. Bunun üzerine grup tarafından bir açıklama geldi.

Manifest Sessizliğini Bozdu! 'En Çok Bizi Üzdü' - Resim : 1

Açıklamanın tamamı şöyle: "Her yaştan ve hayat görüşünden insanı dans ve müzik ekseninde birleştirmek için kurulmuş bir grup olarak, oluşan durum en çok bizi üzdü. Sadece sevdiği işi yapan, sahneyi en özgür alanı olarak gören, ürettiği şovlarla yüksek standartlara ulaşmaya çalışan altı genç kadın olarak en büyük hayalimiz, ülkemizi dünya çapında başarılarla temsil etmektir.”

Manifest
