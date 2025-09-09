Ne Meclis’te Güvendesiniz Ne Bakanlıkta! Saliha’nın Ardından Başak… Kızının Gözü Önünde Katledildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye, kadın cinayetleriyle sarsılmaya devam ediyor. Kısa süre önce Ankara’nın Çankaya ilçesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çalışan Saliha Akkaş, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Bugün yine başkentte benzer bir vahşet yaşandı. Yüksek mühendis Başak Gürkan Arslan (46), boşanma aşamasında olduğu eşinin babası tarafından katledildi.

Saliha Akkaş

KIZININ GÖZLERİ ÖNÜNDE KATLETTİ

Olay, Yenimahalle ilçesi Kardelen Mahallesi 2075’inci Cadde üzerinde bulunan müstakil bir evde, öğle saatlerinde meydana geldi. Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü’ne bağlı 5’inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü’nde sivil memur olarak çalışan Başak Gürkan Arslan, boşanma aşamasında olduğu eşi ve kayınpederi Kudret Arslan (63) ile konuşmak üzere bir araya geldi.

Görüşme sırasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre Kudret Arslan, gelini Başak Gürkan Arslan’ı 5 yaşındaki torununun gözleri önünde defalarca bıçakladı. Yaralı halde dışarı çıkıp yardım çağırmaya çalışan Arslan, peşinden gelen kayınpederi tarafından boğazından bıçaklanarak ağır şekilde yaralandı.

Başak Gürkan Arslan

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Başak Gürkan Arslan’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cinayet sonrası Kudret Arslan ve oğlu gözaltına alındı. Olayı gören çiftin 5 yaşındaki kız çocukları ise devlet korumasına alındı. Başak Gürkan Arslan’ın yakınları, olay yerine geldiklerinde sinir krizi geçirdi.

İLK İFADESİNDE CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan Kudret Arslan, ilk ifadesinde, oğlunun eşi tarafından aldatıldığını düşündüğünü, bu nedenle görüşmek istediklerini ancak kendisine hâkim olamayarak cinayeti işlediğini söyledi.

KADIN CİNAYETİ MECLİS’E UZANMIŞTI

Geçtiğimiz hafta Ankara Çankaya’da yaşanan bir başka kadın cinayetinde Saliha Akkaş, boşanma sürecinde olduğu eşi tarafından ağır yaralanmış ve hastanede hayatını kaybetmişti. O cinayet Meclis’e taşınmış, CHP’li milletvekilleri kadın cinayetlerine karşı hükümetin yetersiz kaldığını savunmuştu.

