Samsun’da Evinde Uyuşturucu Bulunan Şahıs Tutuklandı

Samsun’un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda evinde uyuşturucu madde bulunan bir kişi gözaltına alındı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da Evinde Uyuşturucu Bulunan Şahıs Tutuklandı
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 42 yaşındaki D.K.’nin evinde uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı. Düzenlenen baskında 304 adet ecstasy hap, 150 gram kubar esrar ve bir hassas terazi ele geçirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme tarafından “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan tutuklanan D.K., cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

