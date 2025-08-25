Sultangazi'de Kadın Cinayeti! Annesini Başından Vurarak Öldürdü

Sultangazi’de gece saatlerinde aile içinde başlayan tartışma cinayetle sonuçlandı. 20 yaşındaki oğul, tartışma sırasında annesini tabanca ile başından vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı arama başlattı.

İstanbul Sultangazi’de anne ve oğul arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Gece yarısı Yunus Emre Mahallesi 1385 Sokak’ta meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir nedenle kavga eden oğul Azad Kınay (20), annesi Çiğdem Kınay’a (45) tabanca ile ateş açtı. Başından vurularak ağır yaralanan kadın kanlar içinde yere yığılırken, oğul olay yerinden kaçtı.

Azad Kınay, annesini başından vurarak öldürdü

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Çiğdem Kınay’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları ve komşuları, olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

Komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi

Anne Kınay’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Öte yandan polis ekipleri, olayın ardından kaçan Azad Kınay’ı yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Kaynak: İHA

